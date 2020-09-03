600 ريال وفحصان متطلبات السفر إلى البحرين من السعودية

تسدد قبل الدخول

بعد قرار مملكة البحرين إلغاء الحجر المنزلي الاحترازي للقادمين إليها من كل المنافذ البحرية والبرية، الذين تظهر نتائجهم المخبرية سلبية، مع توقيع تعهد بإقرار التزامهم بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وفيما يخص المسافرين من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين، يجب الالتزام باتباع الإرشادات الصحية أدناه، بناء على التوجيهات الصادرة من السلطات البحرينية للحفاظ على صحتك عند السفر مع الخطوط السعودية: سوف يسدد السعوديون المسافرون ما قيمته 300 ريال سعودي؛ أي ما يساوي 30 دينارًا بحرينيًّا مقابل فحص كورونا عند الوصول، بالإضافة إلى 300 ريال سعودي مرة أخرى للفحص النهائي في نهاية فترة الحجر الصحي مدتها 10 أيام، كما يجب تحصيل رسوم الفحص مقدمًا من قِبَل الضيوف من خلال تطبيق (BeAware) أو من خلال ماكينات الدفع الذاتي عند الوصول.