غدًا بالرياض.. الكلية التقنية الرقمية للبنات تستقبل المرشحات لوظائفها

المنطبقة عليهن الشروط المعلنة للمسابقة الوظيفية التدريبية على مستوى السعودية

تستعد الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض غدًا لاستقبال المرشحات المنطبقة عليهن شروط الوظائف المعلنة للمسابقة الوظيفية التدريبية على مستوى السعودية التي طرحتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبل أيام.



وسيُتاح للمرشحات الاختبار التخصصي المحوسب في معامل الكلية. وستُعقَد المقابلات في يوم الاختبار نفسه في مقر الكلية تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المتدربين.



وأكد مدير إدارة الترقيات والمسابقات صالح الزهراني أن إدارة المسابقة حرصت على توزيع المتقدمات على الأيام بمواعيد محددة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ وعليه تم إبلاغ المرشحات بالمواعيد المحددة لمن انطبقت عليهن شروط الوظيفة.



كما ذكرت مديرة الشؤون المالية والإدارية بالكلية التقنية للبنات بالرياض عواطف الحارثي أنه تم تجهيز مرافق الكلية في الفترة المسائية لخدمة المسابقة.