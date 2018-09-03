"أمير عسير" يهنئ "السنيدي" لحصوله على درع العطاء الوطني والمواطنة من الجامعة العربية

استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، رئيس مجلس التنمية المستدامة والتعاون الدولي ممثل المملكة العربية السعودية بجامعة الدول العربية الدكتور علي بن إبراهيم السنيدي.

وفي بداية لقاء أمير منطقة عسير بالدكتور السنيدي، هنّأه بمناسبة حصوله على درع العطاء الوطني والمواطنة من مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بجامعة الدول العربية؛ مقدماً له الشكر والتقدير على ما يقوم به من أعمال ومنجزات وطنية لخدمة الوطن وشبابه.

من جهته، أعرب الدكتور "السنيدي" عن سعادته الغامرة بهذا التكريم؛ مبيناً أن هذا الإنجاز هو إهداء لأمير منطقة عسير الداعم الرئيسي للشباب في المنطقة؛ مقدماً شكره وتقديره له على دعمه وتحفيزه الدائم للشباب.