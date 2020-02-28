تسجيل أكثر من ألف مشارك بعد الإعلان الرسمي عن دورة الألعاب السعودية

الألعاب الإلكترونية وألعاب القوى تتصدران قائمة الرياضات

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية عن تسجيل أكثر من ألف مشارك في الموقع الإلكتروني لدورة الألعاب السعودية وذلك في الساعات الأولى، عقب إعلان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن الدورة الأربعاء الماضي.

وحصلت رياضة الألعاب الإلكترونية على أكبر حصة من المسجلين، حيث بلغ عددهم أكثر من 180 مشاركًا تلتها ألعاب القوى بأكثر من 100 مشارك.

وجاءت منطقة الرياض في مقدمة المناطق، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 350 مشاركًا تلتها منطقة مكة المكرمة بأكثر من 250 مشاركًا.

وتأتي هذه الخطوة تحضيرًا لانطلاق الدورة التي من المتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فني وإداري من 13 منطقة في المملكة، بالإضافة إلى فريق "أصدقاء السعودية" المكوّن من رياضيين أجانب من مختلف دول العالم، يتنافسون في 40 لعبة مختلفة للفوز بألقابها وجوائزها البالغة مليون ريال للميدالية الذهبية والمركز الأول، و300 ألف ريال للمركز الثاني، و 100 ألف ريال للمركز الثالث.

وتم إطلاق الموقع الرسمي لدورة الألعاب السعودية www.saudigames.sa وهي المنصّة التي سيتمكّن من خلالها الرياضيون من التسجيل للمشاركة في الحدث الرياضي الأضخم في تاريخ المملكة، كما سيمكن المهتمين والمتابعين من الاطلاع على النتائج وأهم المعلومات المتعلقة بالدورة، كما يتيح للأفراد تسجيل رغبتهم كمتطوعين للتنظيم أو كمتطوعين طبيين.

وكانت اللجنة المنظمة للدورة قد حددت يوم الثاني من مارس الموعد النهائي لاستقبال طلبات الراغبين بالمشاركة، على أن يُعلن عن قائمة الأسماء المشاركة الممثلة لكل منطقة في 10 مارس بعد مراجعتها وفقًا لأنظمة الاتحادات الرياضية.

ويمكن للجمهور التفاعل مع الدورة ومتابعة أخبارها عبر منصات التواصل الاجتماعي @SaudiOlympic وباستخدام وسم الدورة الرسمي #دورة_الألعاب_السعودية، بالإضافة إلى وسم #بيننا_أبطال.