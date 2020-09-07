805 إصابة جديدة بـ كورونا ترفع الحصيلة بالكويت إلى أكثر من 90 ألف

تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح عدد الضحايا 546 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 90,387 حالة.



وتم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 546 حالة.



وأوضحت الوزارة أنه تم شفاء 516 إصابة من فيروس كورونا ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 81037 حالة.