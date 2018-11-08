بالفيديو.. ولي العهد يزور "آل علي والسبهان" في منازلهم بحائل

كان في استقباله صباح اليوم الشيخ نايف بن سعود آل علي

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عدداً من الأسر في منازلها بمدينة حائل، صباح اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو زيارة سموه لأسرة "آل علي" وأسرة "السبهان"، حيث كان في استقباله لدى زيارته أسرة "آل علي" الشيخ نايف بن سعود آل علي.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى حائل جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440 05:03 PM

كان في استقباله صباح اليوم الشيخ نايف بن سعود آل علي

بالفيديو.. ولي العهد يزور "آل علي والسبهان" في منازلهم بحائل

خالد السليمي

حائل

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زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عدداً من الأسر في منازلها بمدينة حائل، صباح اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو زيارة سموه لأسرة "آل علي" وأسرة "السبهان"، حيث كان في استقباله لدى زيارته أسرة "آل علي" الشيخ نايف بن سعود آل علي.

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زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى حائل جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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