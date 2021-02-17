العقول تهاجر.. حكومة أردوغان خصصت 12 مليار ليرة لتشييد السجون في تركيا

برلماني معارض: لا أمن ولا حرية.. الجميع يوصف بالإرهابي حتى الأطفال منهم

أنفقت حكومة حزب العدالة والتنمية، 12 مليار ليرة من أجل تشييد السجون، خلال فترة حكمها على مدار 19 عامًا، حسب ما أفاد به برلماني معارض مؤخرًا.

وقال نائب حزب الشعب الجمهوري وعضو لجنة العدل في الجمعية الوطنية التركية الكبرى سليمان بلبل: إنه "تم استثمار 12 مليار ليرة تركية في بناء السجون خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية. يقولون إنه لا يوجد مال، ولكنهم خصصوا 4.5 مليارات ليرة تركية للسجون الجديدة في العامين القادمين".

وأضاف البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، سليمان بلبل بحسب صحيفة "زمان": حكومة العدالة والتنمية تُخصص 4.5 مليارات ليرة لبناء السجون، بدلًا من تخصيصها لتشييد المصانع؛ حتى إن هيئة الإحصاء التركية لم تستطع تبييض وجه الحكومة".

وذكر بلبل أن "الإحصاء التركية" تقول إن نسبة البطالة تنخفض في تركيا؛ إلا أنها في نفس الوقت تشير إلى انخفاض نِسَب التوظيف.

وأشار "بلبل" إلى أن عدد السجون الذي ازداد مع الاعتقالات دفع العقول في البلاد للهجرة، فوفقًا لبيانات مؤسسة الديمقراطية الاجتماعية، 62% من الشباب في تركيا يريدون السفر للخارج. كما أن 47.3% من الشباب الذين صوّتوا للعدالة والتنمية يريدون الهجرة خارج تركيا.

ووجّه "بلبل" حديثه للحزب الحاكم، قائلًا: ألم تسأل نفسك ما السبب وراء هجرة العقول؟ السبب هو عدم وجود عمل ولا أمن ولا حرية، فالجميع يوصف بالإرهابي حتى الأطفال أصبحوا إرهابيين لأنهم شاركوا في احتجاج.

واعتبر عضو حزب الشعب الجمهوري أنه في بلد لا توجد فيه ديمقراطية وحريات، لا يمكن أن يكون هناك استقلال قضائي، وقال "لا يمكن أن تكون هناك دولة قانون في نظام الرجل الواحد الغريب هذا؛ حيث لا يوجد فصل بين السلطات القضائية والتشريعية؛ لكنهما تحت وصاية السلطة التنفيذية. اختفت آليات الرقابة والمساءلة في هذا النظام".

وأضاف "بلبل" منتقدًا حديث الرئيس رجب أردوغان وحليفه زعيم حزب الحركة القومية عن تغيير الدستور: "حديث تحالف الشعب عن التغيير الدستوري، هي محاولة لتغيير مصطنع للأجندة؛ بينما مطلب المواطن هو العمل والمأكل والخبز والحرية والديمقراطية".