عاصفة ثلجية تضرب واشنطن ونيويورك.. والسفارة السعودية تغلق أبوابها

دعت المواطنين إلى توخي الحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية

أغلقت السفارة السعودية لدى واشنطن أبوابها، اليوم الجمعة؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية التي تعيشها العاصمة الأمريكية والولايات المجاورة لها.

وذكرت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي، أنها ستعاود استئناف العمل يوم الاثنين المقبل، داعيةً المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند بتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية، والاتصال بالسفارة في حالات الطوارئ.

ويتوقّع أن تتعرض العاصمة الأمريكية والولايات القريبة منها لعاصفة ثلجية قوية يومي الجمعة والسبت، حيث يتوقّع أن يصل تساقط الثلوج إلى ما بين 4 و6 بوصات في واشنطن ونيويورك.

واتخذت السلطات المحلية تدابير وقائية منها إغلاق الإدارات الحكومية والمدارس، وذلك حتى يوم الاثنين المقبل.