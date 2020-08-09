عرس المطر يرتدي حلته على مدرجات فيفاء.. شاهد "حدائق فوق السحاب"

تحوّلت غاباتها بفواكهها وحبوبها ونباتاتها إلى غطاء أخضر على قمم الجبال

تعيش فيفاء هذه الأيام عرس المطر، فارتدت حلة خضراء بهيجة، بمدرجاتها التي تبدو كحديقة فوق السحاب، بطبيعة ساحرة خلابة، وأجواء باردة عليلة.

ورصدت عدة صور المناظر الخلابة والأجواء البديعة بمحافظة فيفاء، فمع الحالة المطيرة التي تشهدها منطقة جازان حالياً، تحولت غاباتها ومدرجاتها بفواكهها وحبوبها ونباتاتها العطرية، إلى غطاء أخضر على قمم الجبال.