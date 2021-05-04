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تقلد عدة مناصب في جهاز الأمن العام

الموت يغيب اللواء "الزايدي" متأثراً بإصابته بكورونا

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غيب الموت اليوم اللواء متقاعد يحيى سرور الزايدي مدير شرطة منطقة مكة المكرمة الأسبق متأثراً بإصابته بكورونا.



وكان الزايدي قد تقلد عدة مناصب في أجهزة الأمن العام، ابتداءً من أمن الطرق ومروراً بمرور العاصمة المقدسة ثم قوة الحج والمواسم، ثم شرطة جدة، ثم مديراً لشرطة منطقة مكة المكرمة، قبل أن يغادرها متقاعداً ويتفرغ للأعمال التجارية الحرة.