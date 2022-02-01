مصر.. رسمياً: إلزام جميع شركات الطيران العاملة في البلاد بتقديم بيانات مسبقة عن الركاب

صدر قرار وزير الطيران المدني في مصر محمد منار عنبة، بإلزام جميع شركات الطيران العاملة في البلاد بتقديم بيانات مسبقة عن الركاب.



وطبقاً للجريدة الرسمية: ينص قرار وزير الطيران المدني على أنه يجب على جميع شركات الطيران العاملة في مصر التي تقوم بتسيير رحلات جوية منتظمة وعارضة أو خاصة داخلياً أو خارجياً، وعلى كل طائرة تستخدم مطارات مصر الالتزام بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب لجميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى داخل جمهورية مصر العربية، بما فيهم بيانات أطقم الطائرات.



ووفقاً للقرار: يتم تقديم البيانات المسبقة والنهائية للركاب لجميع الطائرات المغادرة من مطارات الجمهورية بشكل متزامن مع إنهاء إجراءات سفر الركاب، وفي مهلة أقصاها خمس دقائق من وقت إنهاء الإجراءات.



وتقدم البيانات النهائية للركاب لجميع الطائرات القادمة إلى مطارات الجمهورية في مهلة لا تتجاوز وقت إقفال أبواب الطائرة قبل إقلاعها، وعلى جميع شركات الطيران العاملة في مطارات الجمهورية الالتزام بالموعد المحدد لإرسال البيانات المسبقة اعتبارًا من أول مارس 2022 بهدف إجراء التجارب الأولية لتحليل وجمع البيانات، كما هو مطلوب، إلى تحديد الموعد النهائي للالتزام التام بإرسال البيانات بالتنسيق مع شركة SITA العاملة حالياً لتنفيذ وإعداد النظام الآلي لتسجيل ومراقبة حركة المسافرين.