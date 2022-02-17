المقاتلات السعودية ترافق قاذفة أمريكية استراتيجية من نوع (B-52)

نفذت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (F-15SA) و (F-15C) و (F-15S) مهمة مرافقة القاذفة الاستراتيجية (B-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر. ويأتي ذلك استمرارًا للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.القوات الجوية
استمرارًا للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة
نفذت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (F-15SA) و (F-15C) و (F-15S) مهمة مرافقة القاذفة الاستراتيجية (B-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر. ويأتي ذلك استمرارًا للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.