المقاتلات السعودية ترافق قاذفة أمريكية استراتيجية من نوع (B-52)

استمرارًا للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

نفذت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (F-15SA) و (F-15C) و (F-15S) مهمة مرافقة القاذفة الاستراتيجية (B-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر. ويأتي ذلك استمرارًا للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

القوات الجوية

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17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 10:51 PM

استمرارًا للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

المقاتلات السعودية ترافق قاذفة أمريكية استراتيجية من نوع (B-52)

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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نفذت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (F-15SA) و (F-15C) و (F-15S) مهمة مرافقة القاذفة الاستراتيجية (B-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر. ويأتي ذلك استمرارًا للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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القوات الجوية

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