شاهد.. "سبق" ترصد عمليات المسح النشط لـ"صحة نجران" للكشف المبكر عن "كورونا"

عبر الفِرق الميدانية الصحية المتخصصة

واصلت صحة منطقة نجران عبر الفِرق الميدانية الصحية المتخصصة تنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا المستجد؛ وذلك في إجراء احترازي واستباقي داخل الأحياء والمساكن والمجمعات السكنية للعمالة للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض؛ إذ يسهم ذلك في عزلهم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحد من انتقال الفيروس للآخرين، وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة.

ووقفت "سبق" على أعمال إحدى الفِرق الميدانية الصحية بوجود نائب المدير العام لصحة نجران رئيس مركز القيادة والتحكم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن هميم، الذي أوضح للصحيفة أن هذا الإجراء استباقي للتقصي الوبائي في مواقع إسكان وتجمعات العمالة الوافدة، والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشار الفيروس، إضافة إلى إرشادهم بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة والفيروسات المتعلقة بالنظافة الشخصية، وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم بالتصرف الصحيح في حال الاشتباه بالإصابة عبر عزل النفس فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.

وأوضح المتحدث بصحة نجران علي آل جليدان لـ"سبق" استمرار أعمال المسح النشط داخل الأحياء التي تشهد كثافة سكانية، ويوجد بها مجمعات سكنية للعمالة الوافدة تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة في اكتشاف الحالات المصابة والتعامل معها.

وأضاف: تنفيذ فِرق التقصي أعمال المسح النشط ضمن عدد من إجراءات التصدي للجائحة العالمية من خلال زيارة الأشخاص في مقر سكنهم، واكتشاف الحالات المصابة مبكرًا، يسهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحد من انتقال العدوى للآخرين، وعدم وصول المصابين لحالة متقدمة من الإصابة.

وأشار "آل جليدان" إلى أهمية المسح النشط داخل الأحياء التي يوجد بها مساكن للعمالة، والتوعية عن الوباء، وتعريفهم بطرق الوقاية، وتعزيز الجانب البيئي والمهني من خلال تحسين مستوى الصحة العامة.. لافتًا إلى استهداف صحة نجران أعمال المسح النشط في مساكن العمالة في مدينة نجران والمحافظات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للتعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة لمحاصرة انتقال العدوى في مراحلها الأولى، وتعزيز الجانب التوعوي.