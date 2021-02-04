الهطولات تواعد جدة الليلة وتستمر للغد.. وهذا ما أكده "رادار ينبع"

"الوطني للأرصاد": استمرار الغيوم والأمطار الخفيفة طوال يوم غد

ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة هذه الليلة على محافظة جدة تستمر حتى الجمعة.

وأشار المركز إلى استمرار الغيوم والأمطار الخفيفة طوال يوم الجمعة حتى منتصف الليل.

من ناحية أخرى، تناول المركز مستجدات الحالة المطرية، مشيراً إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، وفقاً لتحديث رادار ينبع.