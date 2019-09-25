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استقبال الطلبات عبر "أبشر- التوظيف" ابتداءً من صباح الأحد

فتح القبول بحرس الحدود برتبة "جندي أمن ودوريات بحري"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود برتبة "جندي أمن ودوريات بحري" للعمل في المناطق البحرية لصالح قوة أمن وحماية المرافق البحرية بحرس الحدود.

وذكرت الإدارة أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة "أبشر- التوظيف" خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 30 / 1 / 1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا الموافق 4 / 2 / 1441هـ على الرابط التالي WWW.jobs.sa.