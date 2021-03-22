"الديوانية" تطلق مبادرة "حينا أخضر" في أسبوع البيئة 2021

للتوعية بأهمية البيئة والحفاظ عليها

تطلق "الديوانية للعمل التطوعي" الوقفية، مبادرة "حينا أخضر" في الأسبوع السعودي للبيئة 2021م، للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز الثقافة الأسرية والمجتمعية تجاهها.

وتسعى "الديوانية"، لإقامة مبادرات نوعية ذات استدامة في كل المجالات التي تستهدف المجتمع المحلي ومحيطه.

كما حددت أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030م، ونصت بذلك رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، في المحور الأول من مجتمع حيوي، عبر جعل البيئة عامرة ومستدامة.

وتنفذ المبادرة مسابقة على مستوى المملكة لجميع فئات المجتمع، بمجموع جوائز ستة آلاف ريال، لأفضل حديقة منزلية تهتم بالبيئة وتشجع الأسرة على الاهتمام بها، للوصول لغطاء نباتي داخل المدن، تكون خاضعة لمعايير تقييم من قبل خبراء مختصين بذلك.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس عبدالحميد الرفاعي، إن المبادرة تهدف لتعزيز التكافل المجتمعي والمساهمة نحو بيئة مستدامة، تبدأ من الأسرة التي تمثل الانطلاقة الحقيقية نحو التنمية المستدامة في المجتمع المحلي.