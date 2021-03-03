مستشفيات "دله" تقدم خصماً بنسبة 30% لمنسوبي "التعليم"

على الاستشارات الطبية وكل الخدمات الطبية

أعلنت مستشفيات دله" عن خصم بنسبة 30% لمنسوبي "التعليم" على الاستشارات الطبية وكل الخدمات الطبية كخدمات الأشعة والمختبر حتى نهاية العام الجاري.

ويأتي هذا الإعلان انطلاقاً من حرص مستشفيات "دله" على قطاع التعليم بمساريه العام والجامعي، واستمراراً للتعاون المستمر بين شركة "دله" الصحية ووزارة التعليم، فضلاً عن تقديرها للجهود التي يبذلها منسوبو "التعليم"، وللمكانة الكبيرة للمعلم، حيث تحرص مستشفيات "دله" على تقدير ذلك الدور ذي الصلة بتأسيس الأجيال على أفضل وجه، إلى جانب تعليم الشباب والباحثين عن العلم في كل المجالات.

وبينت مستشفيات "دله" أنها مستمرة في تقديم كل الخدمات التي تخدم قطاع التعليم. والقطاعات الأخرى في مملكتنا الحبيبة. حيث اعتادت المبادرة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث لما فيه خدمة المجتمع، وسعت إلى المشاركة في المناسبات الوطنية ومواكبة مختلف الجهود التي تصب في خدمة المواطنين والمقيمين وزوار هذه البلاد الطيبة، استجابةً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظهما الله"، مؤكدةً أهمية تقديم أفضل الرعاية الصحية، وخصوصاً بعد الظروف الصعبة التي يمر بها العالم على إثر تفشي جائحة كورونا.

يشار إلى أن مستشفى "دله النخيل" قد افتتح مؤخراً المبنى الغربي، مضيفاً إلى طاقته الاستيعابية 155 سريراً، و60 عيادة خارجية بجميع خدماتها المساندة، و18 سريراً لوحدة العناية المركزة للقلب، الذي جهزت وفق أحدث المعايير العالمية، وبإشراف كوادر طبية متميزة.

الجدير بالذكر أن مستشفيات "دله" حائزة على العديد من شهادات الاعتماد الدولية والوطنية المتخصصة، التي تجعلها في مصاف المستشفيات المتقدمة، والمواكبة لرؤية المملكة 2030 فيما يخص قطاع الرعاية الصحية، مدعمةً هذا التميز الطبي، بالتطور التقني من خلال استخدام التقنيات الحديثة، مثل تطبيق مستشفيات "دله" للهواتف الذكية، الذي يعد منصة تفاعلية متكاملة توفر لمستخدمها الاطلاع على كل محتويات الملف الطبي، من نتائج فحوصات، وصور الأشعة، والتقارير الطبية، والأدوية، والمواعيد، إضافة إلى الكثير من الخدمات التفاعلية، والمعلومات الصحية.

ولتحميل تطبيق مستشفيات دله، الضغط على الرابط bit.ly/3cZSCi4