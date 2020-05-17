بالفيديو.. الأمطار تُسيل الأودية وتملأ سد شيبانة بسبت العلايا

لا تزال تواصل هطولها حتى الآن على المدينة وضواحيها

هطلت ظهر وعصر اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلايا وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

عدسة "سبق" سجّلت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة، وامتلاء سد وادي شيبانة بمياه السيول.

ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى الآن.

أمطار سيول

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17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 06:18 PM

لا تزال تواصل هطولها حتى الآن على المدينة وضواحيها

بالفيديو.. الأمطار تُسيل الأودية وتملأ سد شيبانة بسبت العلايا

سويد الحارثي

بلقرن

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هطلت ظهر وعصر اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلايا وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

عدسة "سبق" سجّلت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة، وامتلاء سد وادي شيبانة بمياه السيول.

ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى الآن.

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أمطار سيول

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