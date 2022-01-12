طفل يستعيد قدرته على المشي مجددًا بعد جراحة معقدة بالمخ في مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر

نتيجة حدوث ضعف لأطراف القدم ناتج عن وجود خلل وضغط شديد على النخاع الشوكي

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب للأطفال في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء عملية جراحية دقيقة في المخ، باستخدام تقنيات المنظار (Pentero) المتطور، لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، كان يعاني من صعوبة في المشي والحركة نتيجة حدوث ضعف في أطراف القدم، ناتج عن وجود خلل وضغط شديد على النخاع الشوكي أعلى العمود الفقري. ذكر ذلك الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بالمستشفى.

وأضاف أنه فور وصول الطفل للمستشفى، تم إخضاعه مباشرة للفحص السريري وإجراء التحاليل المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I)، على الدماغ ومنطقة الحبل الشوكي وكذلك كامل العمود الفقري. وقد أوضحت النتائج بدقة وجود هجرة وإزاحة للجزء السفلي من المخيخ إلى القناة العلوية من العمود الفقري؛ مسببًا ضغطًا شديدًا على الحبل الشوكي مع تجمع كبير للسوائل، وهذا الأمر أكد بوضوح حدوث الأعراض السابق ذكرها للطفل، وهو ما يُعرف بمرض تشوه كياري الأول.

وقال الدكتور الشهراني: إن الفريق الطبي المكون من استشاريي جراحة المخ والأعصاب والعظام والتخدير، درسوا كل المعطيات الطبية والحالة الصحية للطفل جيدًا، وبعدها اتخذوا القرار بالتدخل الجراحي لوضع حد لظهور مزيد من المضاعفات عند الطفل، موضحًا أن العملية استغرقت 3 ساعات، وتم فيها توسيع القناة الخلفية أسفل الجمجمة والفقرات العلوية للعمود الفقري ومن ثم تحرير المخيخ، بالإضافة إلى عمل رقعة سحائية دماغية.

وأكد الدكتور الشهراني أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح التام بفضل من الله، موضحًا أن الطفل تم تحويله للعناية المركزة لمدة يومين للاطمئنان على مؤشراته الحيوية، التي أبانت وجود تحسن ملحوظ منذ اليوم الأول في حركة أطراف القدم، وفي اليوم الثالث استطاع الطفل الوقوف والقدرة على المشي مجددًا ولله الحمد، وخرج من المستشفى في اليوم السادس وهو بصحة جيدة بحمد الله بصحبة ذويه.

الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يتوفر به وحدة متخصصة في جراحة المخ والأعصاب، تضم كفاءات طبية عالية التأهيل والخبرة، ومزودة بأحدث التقنيات لضمان أفضل النتائج. كما أن المستشفى حاصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS Stage7، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP.