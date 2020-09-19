القبض على مواطنَين يقومان بترويج 17500 قرص أمفيتامين مخدر

أفاد المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض أسفرت عن القبض على مواطنَين قاما بترويج 17500 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة.
وقال "النجيدي": تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما للنيابة العامة.المديرية العامة لمكافحة المخدرات
اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة
أفاد المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض أسفرت عن القبض على مواطنَين قاما بترويج 17500 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة.
وقال "النجيدي": تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما للنيابة العامة.