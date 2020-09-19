القبض على مواطنَين يقومان بترويج 17500 قرص أمفيتامين مخدر

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة

أفاد المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض أسفرت عن القبض على مواطنَين قاما بترويج 17500 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة.

وقال "النجيدي": تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما للنيابة العامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

7

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 04:36 PM

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة

القبض على مواطنَين يقومان بترويج 17500 قرص أمفيتامين مخدر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

3 5,706

أفاد المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض أسفرت عن القبض على مواطنَين قاما بترويج 17500 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة.

وقال "النجيدي": تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما للنيابة العامة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020