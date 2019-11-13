"الحربي": خميس ماطر على أجزاء واسعة من السعودية بينها الرياض.. وهنا تفاصيل "غيث"

توقع أن تستمر أيامًا عدة نتيجة أخدود جوي بالطبقات العليا.. وهذه مناطق النشاط المطري

توقَّع إبراهيم بن متعب الحربي، الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، غدًا الخميس أن تتأثر أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية بأمطار متفاوتة الغزارة، وتستمر أيامًا عدة. وهي الحالة المطرية التي أطلق عليها "غيث".

وتفصيلاً، قال "الحربي" لـ"سبق": بمشية الله، حالة عدم استقرار واضطرابات جوية متوقعة نتيجة تقدُّم أخدود جوي في طبقات الجو العليا؛ إذ من المتوقع أن تستمر أيامًا عدة - بأمر الله - وذلك تبعًا لديناميكية الهواء العلوي، وشكل الموجة التي تأخذ شكل أوميغا، وهو ما يعرف بـ(block)، أي ما يعني استمرار تأثير موجات المنخفض أيامًا عدة.

وأضاف: من المتوقع أن تتأثر أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية بأمطار متفاوتة الغزارة - بمشيئة الله -. وتبدأ فاعلية الحالة الجوية من يوم الغد الخميس 14 نوفمبر، وتستمر أيامًا عدة.

وعن مناطق النشاط المطري خلال أيام الحالة الجوية التي أُطلق عليها اسم "غيث" أوضح "الحربي" أنها تشمل منطقة تبوك، وخصوصًا الأجزاء الجنوبية منها، نواحي (تيماء، المعظم والقليبة)، والمرتفعات الجنوبية من شمال أبها حتى مرتفعات الطائف. ومنطقة مكة المكرمة، وتشمل: العاصمة المقدسة، وجدة، ورابغ، والليث، والقنفذة. كما تشمل منطقة المدينة المنورة (الحناكية - خيبر - العلا - بدر الرايس)، وأجزاء واسعة من منطقتَي حائل، والقصيم.

وتابع: تشمل الحالة المطرية منطقة الرياض (المجمعة - الزلفي - رماح – الدوادمي)، وكذلك منطقة الحدود الشمالية (عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة). ومنطقة الجوف، وتشمل (القريات، وطبرجل، وسكاكا، ودومة الجندل).

وأضاف: تشمل الحالة المطرية المنطقة الشرقية (الدمام - الجبيل - الخفجي -النعيرية - حفر الباطن)، وأجزاء واسعة من تلك المناطق - بأمر الله -.