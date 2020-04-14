"بينهم لصوص ومرتشون".. تركيا تفرج عن 45 ألف سجين تجنُّبًا لإصابتهم بـ"كورونا"

انتقادات لحزب "أردوغان" باستثناء السياسيين

أقرّ البرلمان التركي قانونًا يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء؛ لتخفيف الازدحام في السجون وحماية المعتقلين من الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).



وبيّن نائب رئيس البرلمان التركي، سوريا سادي بلجيق، أن حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية اليميني المتحالف معه، أيّدا مشروع القانون الذي أقرّه البرلمان بأغلبية 279 صوتًا مقابل 51.



وسيفتح القانون الباب أمام الإفراج المؤقت عن حوالي 45 ألف سجين؛ للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، وسيخرج السجناء من السجون تحت إشراف القضاء حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، ويتيح القانون لوزارة العدل إمكانية مدّ هذه الفترة ثلاث مرات شهرين في كل مرة كحد أقصى.



وسيُطلَق سراح عدد مماثل بصفة دائمة بموجب مادة أخرى في القانون تهدف إلى تخفيف التكدس في السجون.



من جهتها انتقدت أحزاب معارضة وناشطون، القانون؛ لاستبعاده من سُجنوا باتهامات تتعلق بالإرهاب وبينهم صحفيون وساسة أُلقي القبض عليهم في أعقاب محاولة انقلاب عام 2016.



وأوضح أعضاء في المعارضة أن المفرج عنهم بينهم لصوص ومتربّحون ومرتشون؛ الأمر الذي قد يؤدّي إلى زيادة معدلات الجريمة.



وكانت تركيا اعتقلت الآلاف من أساتذة الجامعات والمحامين والصحفيين والموظفين العموميين ورجال الجيش، بتهمة الوقوف وراء محاولة الانقلاب.