كليات الشرق العربي توقع مذكرة تفاهم مع ملتقى الرؤية الإعلامي

لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين من خلال البرامج والمبادرات والاستشارات

أبرمت كليات الشرق العربي بالرياض اليوم الأربعاء 1441/4/28هـ مذكرة تفاهم مع ملتقى الرؤية الإعلامي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين من خلال البرامج والمبادرات والاستشارات وإقامة الفعاليات والندوات وتحقيق الإبداع والابتكار في تقديم منتجات إعلامية تدريبية وتطويرية وتسويقية.

وقد وقع الاتفاقية من جانب الكليات رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على كليات الشرق العربي الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الفيصل ومن جانب الملتقى رئيس مجلس إدارة الملتقى عبد العزيز الهشبول بحضور عميد كلية الشرق العربي للدراسات العليا الأستاذ الدكتور سعيد بن تركي المله ومنسق الاتفاقية سعادة الدكتور خالد بن عبد الله الخثلان عميد كلية الشرق العربي للدراسات التطبيقية ووكيل الكليات الأستاذ الدكتور محمد بن راشد الشرقي والدكتورة غريبة الطويهر مشرفة قسم الطالبات وعدد من منسوبي الكليات.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الملتقى بالدور المجتمعي الذي تقوم به كليات الشرق العربي مشيراً إلى كونها أول مؤسسة تعليمية متخصصة في الدراسات العليا على مستوى المملكة لافتاً إلى اهتمام الكليات بالبحث العلمي وما لديها من إمكانات بشرية وأكاديمية وتنظيمية ومساهمتها الفاعلة في تأهيل وتخريج الكوادر البشرية في شتى المجالات العلمية وخصوصاً في مسار الإعلام.

من جهته رحب رئيس مجلس الأمناء بتوقيع المذكرة مع الملتقى مؤكداً حرص كليات الشرق العربي على المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع وبناء الشراكات وتوقيع الاتفاقيات مع العديد من المؤسسات في سبيل تحقيق أهداف ورسالة الكليات، كما أكدت عضو مجلس الإدارة ومديرة مركز التدريب سعادة الدكتورة شيمة العتيبي أن هذه الشراكة تأتي لتحقق أهداف الطرفين التطويرية وتهدف أيضاً لصناعة برامج تدريبية نوعية تخدم المجتمع وتحقق الريادة في التدريب والتطوير والاستشارة.