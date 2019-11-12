اعتماد 8 مصانع في البرازيل لتصدير لحوم الأبقار إلى المملكة

صادراتها الزراعية إلى السعودية بلغت 1.7 مليار دولار في 2018

قالت وزارة الزراعة البرازيلية، في بيان أمس الإثنين، إن السعودية اعتمدت ثمانية مصانع في البرازيل لتصدير لحوم الأبقار إلي المملكة، وإن البلدين يسعيان لتعزيز روابط الأعمال.

وأضاف البيان: إن الموافقات جاءت في أعقاب زيارة رسمية للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى السعودية الشهر الماضي.

ونقل البيان، بحسب وكالات عدة، عن وزيرة الزراعة البرازيلية تيريزا كريستينا دياز، قولها "إنها بداية رائعة للأسبوع".

وزارت الوزيرة، السعودية في سبتمبر للتفاوض على فرص أكبر لدخول المنتجات البرازيلية إلى السوق السعودي.

وأشار البيان إلى أن صادرات البرازيل الزراعية إلى السعودية في 2018 بلغت 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى منتجات من بينها مواد غذائية مثل الدجاج والسكر ولحوم الأبقار والذرة والبن.