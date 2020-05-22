جديد كورونا في 4 دول.. ارتفاع في الإصابات بالفيروس ووفيات إضافية

ألمانيا وكوريا الجنوبية والمكسيك والهند

سجل فيروس كورونا، ارتفاع الإصابات وزيادة إجمالي الضحايا في أربع دول هي: (ألمانيا، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، والهند)؛ طبقًا للإحصاءات اليومية الصادرة من الجهات المعنية في كل دولة.

ففي ألمانيا سجلت 460 إصابة جديدة و27 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا، وفي كوريا الجنوبية سجلت 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أما في الهند فقد سجلت 6088 إصابة جديدة، وفي المكسيك سجلت 2973 إصابة جديدة بكورونا.

ألمانيا

أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا اليوم الجمعة، بتسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 177212.

وأشار المعهد إلى أن عدد الوفيات بلغ 27 حالة ليصل إلى 8174.

يُذكر أن ألمانيا سجلت "صفر" وفيات الاثنين الماضي؛ بحسب بيانات معهد روبرت كوخ؛ غير أن الوفيات والإصابات عادت لتسجل من جديد؛ لكن عددها أقل بكثير مقارنة بالأسابيع الماضية.

كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم، أنه تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الــ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع الحصيلة إلى 11 ألفًا و142 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن من بين الــ20 حالة الجديدة، جاءت 11 حالة من انتقال العدوى محليًّا.

وحسب المناطق، كانت 6 حالات في إقليم كيونج كي، وحالتان في إقليم كيونج سانج الشمالي، وحالة واحدة من كل من إقليم كيونج سانج الجنوبي وسيئول وإنتشون.

الهند

سجلت الهند خلال الــ24 ساعة الماضية، 6088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 118447 إصابة.

وأوضحت وزرارة الصحة الهندية في بيان لها، أن عدد الوفيات بلغ 3583 بعد تسجيل 142 حالة وفاة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 48543 حالة.

المكسيك

قالت السلطات الصحية بالمكسيك أمس الخميس: إنها سجلت 2973 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في رقم قياسي يومي للإصابات الجديدة يرفع الإجمالي في البلاد إلى 59567.

وسجلت البلاد أيضًا 420 وفاة أمس في تراجع طفيف بأربع حالات فقط عن اليوم السابق. ويبلغ عدد الوفيات بكورونا في المكسيك 6510 حالات منذ ظهور الفيروس.