حملة مكافحة الاحتطاب في مكة تتلف 192 وعاء تخزين للفحم

نفّذتها 5 جهات حكومية بعد رصد مواقع الحرق.. للمحافظة على البيئة

شنت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية جنوب مكة المكرمة- بالتعاون مع مركز إمارة الشعيبة والضبط الإداري، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حملةً على ممارسي الاحتطاب الجائر بقرية الخضراء جنوبي مكة المكرمة.

وأسفرت الحملة عن إتلاف 192 وعاء لتخزين الفحم، بعد رصد مواقع الحرق والاحتطاب.

يأتي ذلك في إطار القضاء على ظاهرة الاحتطاب الجائر، والمحافظة على البيئة، والذي أثر بشكل كبير على الغطاء النباتي الطبيعي.