أمريكا تُعيِّن أول سفير لها في السودان منذ 1996

ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم السبت أن الولايات المتحدة رفعت تمثيلها الدبلوماسي لدى الخرطوم من القائم بالأعمال إلى درجة سفير؛ وذلك بتعيين جون جودفري أول سفير لها في السودان منذ عام 1996.
وأوضحت الوكالة أن "جودفري" سبق أن شغل منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في الرياض، كما عمل في بعثة واشنطن الدائمة بالأمم المتحدة في فيينا، وفي سفارات أمريكا في كل من بغداد وطرابلس ودمشق.
شغل نائب رئيس بعثة واشنطن في العاصمة السعودية
ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم السبت أن الولايات المتحدة رفعت تمثيلها الدبلوماسي لدى الخرطوم من القائم بالأعمال إلى درجة سفير؛ وذلك بتعيين جون جودفري أول سفير لها في السودان منذ عام 1996.
وأوضحت الوكالة أن "جودفري" سبق أن شغل منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في الرياض، كما عمل في بعثة واشنطن الدائمة بالأمم المتحدة في فيينا، وفي سفارات أمريكا في كل من بغداد وطرابلس ودمشق.