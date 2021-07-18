الرياض.. إيقاف 5 أشخاص نقلوا لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية

من 4 جنسيات بنجلاديشية ومصرية وهندية وباكستانية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه 5 أشخاص ينقلون لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية؛ فقد تَمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليهم، وهم 2 من الجنسية البنجلادشية، و3 من الجنسيات المصرية والهندية والباكستانية، مخالفين لنظام العمل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.