الزميل خالد الزايدي يُفجع بوفاة والده

فُجع الزميل خالد حمد الزايدي، مدير مكتب مؤسسة اليمامة الصحفية بمنطقة المدينة المنورة، بوفاة والده الشيخ حمد رحيل الزايدي، الذي وافاه الأجل المحتوم أمس السبت 25/ 12/ 2021م.

صحيفة «سبق» التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الزميل خالد، وإلى إخوانه وأخواته وذويه؛ سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وللعزاء جوال الزميل خالد 0565560215

"إنا لله وإنا إليه راجعون".