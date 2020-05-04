تطبيق "توكلنا" للتصاريح الإلكترونية.. هل يستهلك "البيانات" أو يتكلف قيمة إضافية؟ هنا الإجابة

أطلقته "سدايا" بالتعاون مع وزارة الصحة

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تطبيق "توكلنا" بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة؛ وذلك بغرض تمكين الجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول من إصدار التصاريح إلكترونيًّا لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية، وأخرى للقطاع الخاص، إضافة إلى تمكين من لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقُّلهم أثناء أوقات المنع.

هل يستهلك التطبيق من بياناتي؟ أو هل سيكلفني قيمة إضافية؟

وفور صدور البيان الخاص بإطلاق النسخة التجريبية من التطبيق برزت الأسئلة والاستفسارات عن مدى إمكانية استخدام التطبيق دون تكلفة إضافية، أو مدى استهلاكه للبيانات.

وحرصًا من الدولة على وصول التطبيق إلى جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين بشكل ميسر، فإن التطبيق سيكون مجانًا بالكامل، ولن يتم احتساب تكلفة أي استخدام للبيانات من قِبل شركات الاتصالات العاملة في السعودية.

وبحسب الصفحة الرسمية للتطبيق على "تويتر"، يمكن تحميل التطبيق للأجهزة الذكية التي تعمل بنظامَيْ التشغيل IOSوأندرويد.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" قد أعلنت الإطلاق التجريبي لتطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة؛ وذلك لإصدار التصاريح الإلكترونية، فضلاً عن تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس "كورونا" في السعودية، وتوفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة عن وزارة الصحة حول الفيروس وانتشاره، وسبل الوقاية منه.

كما سيتم لاحقًا إعلان موعد الإطلاق الرسمي لتطبيق "توكلنا"، الذي سيكون التسجيل فيه متاحًا للأفراد من مواطنين ومقيمين. وسيحتوي التطبيق على العديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصولهم على تصاريح التجول خلال فترة المنع، مثل: تصاريح الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، والتصاريح لأغراض التموين.