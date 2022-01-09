آخر 24 ساعة .. إصابات كورونا تلامس الـ 3 آلاف بالكويت و2800 بالإمارات

أبوظبي: ضمن خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر

لامست إصابات كورونا في الكويت الـ 3000 حالة فيما سجلت الإمارات قرابة 2800 حالة جديدة بالفيروس.



وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 2999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 433919.



وقال المتحدث باسم «الصحة» الكويتية الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 388 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 413697، مضيفاً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 95.3 في المئة.



وأوضح السند وفق صحيفة القبس، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليستقر إجمالي عدد الحالات المسجلة عند 2471 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 14 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 17751 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 115.



وبين أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 32973، ليصبح مجموع الفحوصات 6199651، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 9.1 في المئة.



وفي سياق مواز و‌‎تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم .. أعلنت الوزارة عن إجراء 469,401 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.





‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,759 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 785,625 حالة.



وأعلنت الوزارة بدولة الإمارات وفق صحيفة البيان عن وفاة حالة مصابة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,174 حالة.



‌‎وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.



وأعلنت عن شفاء 913 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 753,033 حالة.