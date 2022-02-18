مصر.. "الأرصاد الجوية" تحذّر من عدم استقرار ومنخفض جوي وأمطار وسيول مساء اليوم

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر المواطنين مما ستشهده البلاد بداية من مساء اليوم الجمعة، حيث تتعرّض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وطبقاً لوسائل إعلام محلية، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع اعتباراً من مساء الجمعة، أن تبدأ البلاد في التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو؛ ما يحدث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

"غانم"، أضافت أن هذه الموجة تبدأ الجمعة، وتنتهي الأحد، ويصاحبها تساقط أمطار تصل حد السيول على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وقالت إن الأمطار تختلف من منطقة إلى أخرى، وتصل في بعض المناطق بالبحر الأحمر وسيناء إلى سيول، ومن الممكن أن تعوق حركة المرور، وتكون خفيفة على القاهرة.

وشددت أن فصل الشتاء لم ينته بعد، فيستمر حتى 20 مارس، وبالتالي من الوارد حدوث تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة.