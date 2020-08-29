تعرّف.. كيف يمكن لكمبيوتر واحد تعليم 6 أشخاص بالوقت نفسه

يغني عن شراء أكثر من جهاز للأبناء

نشر التقني طارق الجاسر مقطع فيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب"، يوضح فيه كيفية استخدام كمبيوتر واحد لستة أشخاص في الوقت نفسه، من خلال برنامج (Aster)، حيث يمكن عن طريق هذا البرنامج استخدام كمبيوتر واحد وتشتري (كيبورد) و(ماوس) فقط.

وأضاف: أنه "يمكنك أن تشبك هذا الكمبيوتر على التلفزيون أو من الممكن شراء شاشة، ويكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة من أبنائك يستخدمون كمبيوتر واحد بنفس الوقت".



وقال "الجاسر": "إذا أنت غير قادر على شراء كمبيوترين لأبنائك تستطيع استخدام كمبيوتر واحد لشخصين أو ثلاثة أو حتى ستة أشخاص، فقط تحتاج (HDMI) ولوحة مفاتيح لكل طالب و(ماوس) وشاشة صغيرة أو ممكن تستخدم التلفاز في البيت".