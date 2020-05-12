مؤتمر افتراضي للاتحاد الدولي لكرة القدم في سبتمبر

للإعلان عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، أنه سيعقد مؤتمره السبعين الذي كان مقرراً في أديس أبابا في الخامس من يونيو، بشكل افتراضي في 18 سبتمبر المقبل.
وكان الفيفا قد أعلن مطلع مارس، إرجاء مؤتمره في العاصمة الإثيوبية، إلى 18 سبتمبر بسبب الأزمة الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه قرر اليوم، إقامته بمؤتمر افتراضي عبر الإنترنت، يسبقه اجتماع لمجلسه بالوسيلة نفسها.
وأعلن الفيفا أيضاً عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية، لافتاً إلى أن هذه المواعيد لا تزال "رهناً بالتطورات".

الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا

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12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 07:02 PM

للإعلان عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية

مؤتمر افتراضي للاتحاد الدولي لكرة القدم في سبتمبر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، أنه سيعقد مؤتمره السبعين الذي كان مقرراً في أديس أبابا في الخامس من يونيو، بشكل افتراضي في 18 سبتمبر المقبل.
وكان الفيفا قد أعلن مطلع مارس، إرجاء مؤتمره في العاصمة الإثيوبية، إلى 18 سبتمبر بسبب الأزمة الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه قرر اليوم، إقامته بمؤتمر افتراضي عبر الإنترنت، يسبقه اجتماع لمجلسه بالوسيلة نفسها.
وأعلن الفيفا أيضاً عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية، لافتاً إلى أن هذه المواعيد لا تزال "رهناً بالتطورات".

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