كيف تمنع "أبل" من التجسس عليك؟ الحل في خطوة بسيطة

الشركة استأنفت مرة أخرى استخدام البشر لمراجعة خدمات "Siri"

كشفت تقارير إعلامية أن التحديث الأخير لأجهزة "أبل" يسمح بتسجيل محادثات المستخدمين مع "سيري"؛ من أجل الاستماع إليها ومراجعتها، مما يعد نوعاً غير مباشر من "التجسس".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أبل استأنفت مرة أخرى استخدام البشر لمراجعة خدمات "Siri"، وذلك بعد إطلاق أحدث تحديثاتها "iPhone iOS 13.2"، الذي بات متوفراً الآن.

ويقول المنتقدون إن استخدام البشر للاستماع ومراجعة التسجيلات "أمر مقلق ويزيد من فرص قيام الموظف بتسريب تفاصيل المحادثات".

وفي أغسطس الماضي، ألغت الشركة الأمريكية هذه الخطوة، واعتذرت لمستخدميها، بعد تعرضها لانتقادات قوية؛ بسبب "انتهاك الخصوصية".

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز" أعلن الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك مراراً أن مؤسسته تؤمن أن "الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان"، إلا أن التحديث الجديد يتناقض مع هذه التصريحات، حيث إن تسجيل المحادثات والاستماع إليها من طرف البشر "ينتهك قواعد الخصوصية".

وقد قدمت "أبل" في النسخة الجديدة من "iOS"، خطوة بسيطة تجعل المستخدم يتحكم في الخاصية، من خلال اختيار "Not Now" (ليس الآن) لرفض تخزين المحادثة ومراجعتها.

وقالت "ديلي ميل" إن إيقاف تشغيل الخاصية يتم في صفحة "الإعدادات"، بينما تشير شركات التكنولوجيا إلى أن تسجيل المحادثات لا يهدف إلى التجسس على المستخدمين، بل يحسن خدمات الذكاء الاصطناعي.