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"الأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح وانعدام في الرؤية

"مدني مكة" يحذر من حالة سحب ممطرة بالطائف وميسان

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساءً.