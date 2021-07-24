"الشؤون النسائية" بالمسجد النبوي تقيم لقاءً حواريًّا بعنوان "الحج ملتقى الإيمان والأمن"

سلط الضوء على دور المملكة في تأصيل الأمن الفكري وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال

أقامت إدارة الأمن الفكري والوسطية والاعتدال النسائية ملتقًى حواريًّا عن بُعد بعنوان "الحج ملتقى الإيمان والأمن" بمشاركة عدد من الوكالات المساعدة النسائية وقوة أمن المسجد النبوي النسائية.

وسلط الملتقى الذي استهدف منسوبات وكالة شؤون المسجد النبوي، الضوء على الدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تأصيل الأمن الفكري وتعزيزه وحفظ النسيج المجتمعي من خلال حرصها على نشر وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والتشدد والانحراف، بالإضافة إلى الإشادة بجهود وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المبذولة للتنظيم والتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية والصحية التي تهدف إلى سلامة ضيوف الرحمن والتيسير لهم لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

يأتي هذا الملتقى بتوجيه ومتابعة مباشرة من فضيلة المستشار والوكيل المشرف على الشؤون التوجيهية والفكرية الدكتور أحمد بن علي الحذيفي؛ لتعزيز الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال.