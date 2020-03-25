إحصائية خطيرة.. عدد موتى كورونا في هذه الدولة تجاوز ضِعف الوفيات بالصين

رغم أن عدد الإصابات في الصين كان أعلى

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات ضحايا فيروس كورونا حول العالم، أن عدد موتى كورونا في دولة أوروبية تجاوز ضِعف الوفيات المسجلة بالصين (منشأ الفيروس).

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم اقترب من 423 ألف حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بارتفاعٍ أكثرَ من 40 ألف حالة مقارنة بيوم أمس.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 110 آلاف.

وأشارت أيضًا إلى أن عدد الوفيات يقترب من 19 ألفًا.

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، وإيران، وفرنسا، وسويسرا.

ورغم أن عدد الحالات المصابة في الصين هو (81218) حالة، يتجاوز المسجلة في إيطاليا (69176)؛ فإن عدد الوفيات في إيطاليا بلغ (6820) متجاوزًا ضِعف الوفيات المسجلة في الصين (3281).