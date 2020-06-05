‏وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: استمرار تعليق الحضور لمقار العمل لعموم موظفي القطاع العام في مدينة مكة المكرمة

تعليق الحضور لمقار العمل في محافظة جدة ويُستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الوزارة أقرت آلية، تُعنى بالحضور لمقار العمل في محافظة جدة استنادًا إلى قرار وزارة الداخلية الصادر اليوم بإعادة تشديد الاحترازات الصحية في محافظة جدة لمدة 15 يومًا، تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441هـ الموافق 6 يونيو 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، وما تشمله تلك الاحترازات من إجراءات.

وأشارت الوزارة إلى آليتها عبر توصيات وترتيبات، تمثلت في الآتي:

- أولاً: فيما يخص القطاع العام يستمر تعليق الحضور لمقار العمل لعموم الموظفين في مدينة مكة المكرمة، ويُعلَّق الحضور لمقار العمل في محافظة جدة لعموم الموظفين، ويُستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى.

أما بقية المدن والمحافظات فتكون نسبة حضور الموظفين لمقار العمل بحد أقصى 50 % من إجمالي الموظفين في الجهة، ويعمل بقية الموظفين عن بُعد.

- ثانيًا: فيما يخص القطاع الخاص يستمر العمل كما هو المعمول به حاليًا في جميع مدن ومحافظات السعودية، فيما عدا محافظة جدة، ويعود العمل كما كان عليه في المرحلة السابقة التي كان الحظر فيها يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.

وشدَّد المصدر المسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التشديد على جميع العاملين في مقار العمل في القطاعين العام والخاص بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.