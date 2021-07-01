لله في خلقه شؤون.. "المسند": "الغبرة" تبدأ وتنتهي بجازان في هذا الموعد

قال: الموسم الحار بالرياض يبدأ منتصف مايو حتى آخر سبتمبر "137 يوماً"

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم سابقاً، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند أن موسم الغبرة في #جازان عادة يبدأ في نهاية شهر #يونيو وينتهي في منتصف شهر #أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": يوم أمس (من) أشد الأيام حراً في #الكويت وجنوب #العراق، القائمة كلها فوق الـ50 درجة مئوية ولله في خلقه شؤون.

وكان قد غرد "المسند" موضحاً أنه اعتماداً على السجل المناخي من عام 1984-2012م (29 سنة)، فإن الموسم الحار في #الرياض يبدأ عادةً من منتصف شهر #مايو حتى آخر شهر #سبتمبر (137 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة الكبرى اليومية أعلى من 39 درجة مئوية، ووفقاً للسجل المناخي (لـ29 سنة ماضية) فإن يوم 1 أغسطس يعتبر أشد الأيام حراً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 43 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 28 درجة مئوية، وبينما يبدأ الموسم البارد في #الرياض من شهر #ديسمبر حتى آخر شهر #فبراير (90 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية أقل من 24 درجة مئوية.

وأضاف: "ووفقاً للسجل المناخي (لـ29 سنة ماضية) فإن يوم 14 #يناير يعتبر أشد الأيام برداً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 8 درجات مئوية.. والله أعلم".