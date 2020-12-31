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يدل على وحشية قوى التطرف التي لا تتوانى في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني

الملك سلمان للإغاثة يدين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن

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أدان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن أمس، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأبرياء، وذلك أثناء وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وأوضح المركز في بيان له اليوم أن هذا العمل الإجرامي يدل على وحشية قوى التطرف والإرهاب التي لا تتوانى في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني وإطالة أمد أزمته الإنسانية واستمرار معاناته وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، مبينًا أن تلك القوى الشريرة لم تلتزم بكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما أعرب البيان بهذا الصدد عن أسفه البالغ لمقتل وإصابة بعض موظفي المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، حيث تزامن تواجدهم وقت وقوع الانفجار الغادر، موضحًا أن ذلك يعكس الأجواء الخطرة التي تواجه العاملين في المجال الإنساني.

وأكد المركز وقوفه مع الشعب اليمني بكافة مكوناته لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

ودعا مركز الملك سلمان للإغاثة المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في الأراضي اليمنية.