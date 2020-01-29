أمطار الأربعاء وليلة الخميس .. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

قال: ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة يشهدها عددٌ من مناطق المملكة اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اللهم أغثنا.. متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس -بإذن الله-أمطارٌ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وسواحلها والشمالية وجنوب المدينة وشمال الشرقية والقصيم بشكلٍ أقل مع نشاطٍ للرياح وأتربة خفيفة على مكة المكرّمة وعلى الرياض والقصيم وحائل والشمالية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة على مناطق (الجوف، مكة المكرّمة، الحدود الشمالية، القصيم، المدينة المنوّرة، حائل، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، الطائف)، ونشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم).