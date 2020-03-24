"الداخلية" تجيب على "سبق" بشأن ضرورة حمل الممارس الصحي مشهداً للتجول

"الشلهوب": على الفئات المستثناة من قرار المنع حمل بطاقة عمل سارية المفعول

في ردٍ على سؤال "سبق" عما إذا كان يلزم الممارس الصحي الحصول على مشهد يخوله للتجول أثناء "منع التجول"؛ أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أنه يلزم الممارس الصحي توفر بطاقة عمل سارية المفعول.

وقال "الشلهوب" في إجابة على استفسار "سبق" للزميل عبدالله البرقاوي، خلال المؤتمر الصحفي: يجب على الفئات المستثناة من قرار منع التجول بما فيهم الممارس الصحي أن يكون لديه بطاقة تدل على عمله؛ بطاقة عمل سارية المفعول.

من جانبه، قدّم المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي شكره لجميع رجال الأمن على ما يقدمونه من خطوات تتعلق بمنع التجول.