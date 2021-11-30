#مجلس_الوزراء يعبر عن ارتياحه بالتعافي التدريجي لاقتصاد المملكة.. نمو بمختلف القطاعات

قال: بفضل السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في التعامل مع جائحة فيروس #كورونا

أبدى #مجلس_الوزراء ارتياحه إزاء ما يشهده اقتصاد المملكة من تعافٍ تدريجي منذ منتصف العام الماضي، وبشكل أقوى في العام الحالي، وتسجيل معدلات نمو إيجابية في مختلف قطاعاته، بفضل السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في التعامل مع جائحة فيروس #كورونا والحد من تداعياتها.

وجاء في بيان #مجلس_الوزراء اليوم: إطلاق أعمال التطوير التجاري للغاز غير التقليدي في #حقل_الجافورة يعد عنصراً جوهرياً في تحقيق مستهدفات #رؤية_2030 واستمراراً لجهود الدولة في التنمية والتنويع الاقتصادي واستغلال الميزات النسبية للمملكة وتعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمية وسجلها في حماية البيئة.