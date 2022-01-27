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أكدت أن يوم التأسيس ذكرى وطنية يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد

شاهد .. منصات "الإسلامية" تتزين بصور القيادة وتواكب يوم التأسيس بتصاميم وكلمات

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بث الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنصة تويتر مجموعة من التصاميم المميزة والتي تحمل صور المؤسس الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه - وصور الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتحمل عبارات عن يوم التأسيس، في إطار الجهود الإعلامية المبذولة التي تواكب المناسبات الوطنية.



وتفصيلاً، تناولت التصاميم التي تم بثها عبارات تواكب الحدث الذي منها "تحتفل المملكة العربية السعودية بدءًا من هذا العام بمناسبة يوم التأسيس وهو اليوم الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى العام (1139 هـ / 1727م) في تشديد على رسوخ هذا الوطن العظيم وتاريخه المجيد المُمتد منذ أكثر من 300 عام" .



وركزت التصاميم على أن يوم التأسيس يُعد ذكرى وطنية وفخرًا للمملكة العربية السعودية يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لأكثر من قرون .



وركزت التصاميم على الرسائل الإعلامية لهذا الحدث على أن الدولة السعودية تُعد دولة ممتدة عبر التاريخ منذ قيامها للمرة الأولى قبل أكثر من 300 عام، إذ لم يفصل بين الدولتين الأولى والثانية سوى 7 سنوات، فيما قامت المملكة العربية السعودية بعد 10 سنوات فقط من الدولة السعودية الثانية، وهو ما يشدد على امتداد الدولة ووضوح المبادئ الراسخة التي قامت عليها.



يُشار إلى أن المركز الإعلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إطار متابعة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ يواكب المناسبات الوطنية عبر المشاركات الإعلامية للاحتفاء بالذكريات التاريخية التي تجسد التاريخ المشرق للمملكة والحافل بالمنجزات.