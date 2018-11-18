مدير شرطة تبوك عن زيارة خادم الحرمين: تأكيد لاهتمام القيادة بالمواطن

قال: استمراراً للنهج الثابت الذي تقوم عليه قيادة هذا الوطن منذ عهد المؤسس

قال مدير شرطة منطقة تبوك اللواء غـازي بـن محـمـد الحـربـــي إن منطقة تبوك تبتهج بالزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والتي تأتي لتؤكد حرص القيادة الرشيدة واهتمامها المتواصل لرعاية المواطنين وتفقد أحوالهم واستمراراً للنهج الثابت التي تقوم عليه قيادة هذا الوطن منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - ومن بعده ملوك هذه البلاد كتأكيد لتلاحم القيادة مع الشعب الذي يتطلع بكل شوق وفخر للقاء قائد مسيرة العطاء، نظراً لما تحمله هذه الزيارة من خير ونماء للمنطقة في كافة المجالات التنموية والتطويرية .

وأضاف "الحربي": ونحن كرجال الأمن العام نفخر ونسعد بلقاء إمامنا وولي أمرنا القائد الأعلى للقوات المسلحة وإهتمامه المتواصل ودعمه اللامحدود لأبنائه العسكريين، والتي ساهمت في رفع كفاءة رجل الأمن وقدرته الأمنية مدعوماً بأحدث التجهيزات اللازمة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين حتى أصبحت المملكة العربية السعودية مضرب المثل في الأمن والأمان .

واختتم "الحربي" حديثه داعياً الله بأن يحفظ مليكنا الغالي سلمان بن عبدالعزيز وقال: "أدام الله عزك يا سيدي ومرحباً بك وبولي عهدك الأمين بين أبنائك في منطقة تبوك".