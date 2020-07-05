من اليوم.. الحصيني يكشف ملامح كتلة حارة تتمركز على هذه المناطق

قال: متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية وشمال ووسط الغربية

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، من اليوم الأحد، تمركز كتلة حارة وارتفاعًا في الحرارة على الشرقية بالدرجة الأولى، الحرارة العظمى المتوقعة بين "44" و"50" درجة.

وتابع: وعلى الوسطى بالدرجة الثانية، والحرارة المتوقعة العظمى بين "44" و"48" درجة مئوية لعدة أيام؛ إلا أن يصرفها الله.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ابتعدوا عن الشمس وأكثِروا من شرب الماء.

ونصح بالابتعاد عن أشعة الشمس من الساعة "10" صباحًا إلى "4" عصرًا خوفًا من ضربات الشمس.

وقال: متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية وشمال ووسط المنطقة الغربية والربع الخالي حتى نجران وأقصى الشمالية.

وأضاف يقول: أمطار -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على عسير ونجران والإمارات واليمن وعمان وشرق جازان.