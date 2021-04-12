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"حسن" عزل من منصبه بعد دقائق من تصرفه حيال النواب

مدير شرطة العاصمة الصومالية يمنع جلسة برلمانية لتمديد ولاية رئيس البلاد

منع رئيس شرطة العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم (الاثنين)، نواب البرلمان من الاجتماع، لتمديد فترة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.

وقال رئيس شرطة العاصمة صادق عمر حسن على الهواء مباشرة على قناة "يونيفرسال الصومال" التلفزيونية: "منعت عقد جلسة البرلمان لمنع التمديد للرئيس فرماجو"، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، أعلنت الشرطة في بيان أن مفوض الشرطة عزل "حسن" بعد دقائق قليلة من تصريحه التلفزيوني.