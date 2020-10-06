"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عدداً من المحافظات والحالة تستمر حتى 10 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وجريان السيول.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات: صبيا، وأبو عريش، والداير بني مالك، وأحد المسارحة، والدرب، والعارضة، والطوال، وصامطة، والريث، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.