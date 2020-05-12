وفاة ابن وزير الإسكان.. وتغريدته المثبتة "لا تحرموني من الدعوات.. الموت لا يستأذن"

انتقل إلى رحمة الله تعالى، المهند بن ماجد الحقيل، ابن معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.

الفقيد يبلغ من العمر 16 عاماً، وانتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم.

وكان الشاب الراحل قد ثبت تغريدة على حسابه في موقع تويتر مطلع عام 2020 قال فيها: "الوصية الأولى والأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة حللوني فالموت لا يستأذن أحداً".

أسرة تحرير "سبق" تقدم التعازي والمواساة لمعالي وزير الإسكان سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.